Кабмін збільшив на 1,5 млрд грн витрати на будівництво автомагістралей через Дніпро

Кабінет Міністрів України перерозподілив у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених на 2012 рік у спеціальному фонді держбюджету Державному агентству автомобільних доріг (Укравтодор), 1,528 млрд грн на збільшення витрат за програмою будівництва автотранспортної магістралі через річку Дніпро в містах Запоріжжя та Черкаси.

Відповідне розпорядження уряду № 554-р прийняте 8 серпня.

Згідно з розпорядженням, кошти перерозподіляються з витрат за програмою виконання боргових зобов'язань за кредитами, одержаними під гарантію Кабінету міністрів України, на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

Довідка УНІАН. У 2009 році на капітальний ремонт автодорожнього моста через Дніпро в Черкасах Кабінет Міністрів замість 96 млн. грн виділив з державного бюджету 6,3 млн. грн, що дозволило провести косметичний ремонт моста. Протяжність автодорожньої частини черкаського моста становить 1,174 км, протяжність всієї переправи через Дніпро – 17 км.

Проект будівництва автотранспортного мостового переходу в Запоріжжі було затверджено Держкомітетом будівництва і архітектури в 2002 році. Згідно з проектом зведення мостів через Дніпро і старе Дніпро, а також будівництво нових транспортних розв'язок і естакадних підходів до моста планувалося здійснити впродовж найближчих 8 років.

У грудні 2010 року прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що міст через Дніпро в Запоріжжі буде побудовано максимум у 2012 році, а в серпні 2011 року — що першу чергу здадуть на початку 2013 року.