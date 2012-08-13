Мінінфраструктури затвердило завдання Координаційної ради з Придунав'я

18:28, 13 серпня 2012
Транспорт/Звя'зок
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Міністерство інфраструктури України визначило основні завдання і затвердило персональний склад Координаційної ради морегосподарських підприємств Придунав'я.

Як повідомляє прес-служба міністерства, згідно з наказом № 476, підписаним 8 серпня 2012 року, очолив Координаційну раду заступник директора Департаменту державної політики в галузі морського і річкового транспорту Мінінфраструктури Ігор Горобець. Заступником голови ради призначено керівника Українського Дунайського пароплавства Олександр Долгов.

До складу Координаційної ради увійшли фахівці Мінінфраструктури, керівники державного підприємства «Дельта-лоцман», Ренійського, Ізмаїльського та Усть-Дунайського морських торговельних портів, представники Одеської залізниці, Служби автомобільних доріг в Одеській області, а також за згодою - Ізмаїльський міський голова, голова Ренійського міської ради та Кілійської райдержадміністрації, начальник Управління морегосподарського комплексу, транспорту і зв'язку Одеської обласної державної адміністрації.

Згідно з наказом, члени ради будуть, зокрема, брати участь у розробці та обговоренні проектів нормативних актів, що стосуються питань тарифного регулювання та пріоритетного розвитку морегосподарських підприємств і територій Дунайського регіону.

Крім того, Координаційна рада проводитиме аналіз перевезень вантажів Українським Дунайським пароплавством, а також їхньої переробки портами регіону.

На основі даних аналізу готуватимуться пропозиції щодо залучення додаткових вантажопотоків для повного використання виробничих потужностей підприємств.

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