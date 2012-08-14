У Києві на Троєщині запустять два нові трамвайні маршрути, аби мешканцям було комфортніше діставатися нової станції кільцевої електрички.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».

Зокрема, перший трамвайний маршрут буде організовано від стації «Милославська» до залізничної платформи «Райдужна». Перевезення пасажирів будуть забезпечувати 10 односкладових трамваїв.

Другий маршрут буде організовано від зупинки вул. Сабурова до залізничної платформи «Райдужна». До перевезення пасажирів на подовженому маршруті буде залучено 5 двоскладових трамвайних потягів (10 вагонів).

Для покращення транспортного обслуговування мешканців житлового масиву Троєщина у «міжпікові» години, коли кільцева міська електричка не працює, рух трамваїв буде організовано від станції «Милославська» до станції «Генерала Ватуніна». Тут пасажири зможуть скористатись послугами нового спеціального тролейбусного маршруту прискореного режиму руху «Залізнична станція Зеніт – Транспортно-пересадочний вузол на просп. Генерала Ватутіна» (І черга).

У перспективі, із впровадженням відокремлених смуг для руху громадського транспорту на Московському проспекті та вулиці Олени Теліги, цей тролейбусний маршрут планується продовжити до станцій метрополітену Дорогожичі та Шулявська (ІІ черга), зазначили в КМДА.

Також планується внести зміни у трасу слідування автобусів маршруту № 61 «вул. Милославська – залізнична платформа «Троєщина».

Для покращення транспортного сполучення мешканців вулиць Милославської та Лисківської із швидкісною трамвайною лінією, рух автобусів маршруту № 61 у напрямку залізничної платформи «Троєщина» буде організовано вулицями Милославська та Лисківська, додали в прес-службі.