Селищного голову, який збив трьох велосипедистів, заарештовано

Ленінський районний суд Луганська заарештував 32-річного селищного голову з Новопсковського району Луганської області, який збив на автомобілі трьох велосипедистів, двоє з яких загинули.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прокуратури Луганської області Олександр Зайцев, таке рішення ухвалене на засіданні суду 13 серпня. За його словами, чиновник на даний час перебуває у Луганському СІЗО.

За інформацією відділу зв'язків з громадськістю ГУ МВС у Луганській області, загиблі велосипедисти були жителями Новопсковського району - хлопець 1994 р.н. і дівчина 1985 р.н.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 11 серпня у Новопсковському районі Луганської області селищний голова, рухаючись на автомобілі «Фольксваген-Пассат» по автодорозі «Новоайдар-Новопсков», збив трьох велосипедистів. Двоє з них загинули. Дівчина 1996 р.н. вижила і з тілесними ушкодженнями госпіталізована до Луганської обласної клінічної лікарні. Водій з місця події зник, пізніше його було затримано.

Щодо чиновника порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 і ч. 1 ст. 135 КК України.