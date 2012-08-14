Іллічівський порт ц.р. збільшить інвестиції у виробництво в 4,4 рази - до 487 млн грн

Іллічівський морський торговий порт (ІМТП) згідно з фінансовим планом, в 2012 році збільшить інвестиції у виробничу сферу в 4,4 рази - до 487 млн ​​грн.

Як повідомили УНІАН у порту, зокрема, капітальні інвестиції ІМТП в модернізацію та оновлення кранового парку та обладнання порту складуть в 2012 році понад 330 млн грн.

За 5 місяців 2012 року інвестиції склали 38,8 млн гривень - більш ніж в 2 рази більше, ніж за січень-травень 2011 року.

Зокрема, в 2012 р. порт увів в експлуатацію два нові крани-маніпулятори і причальний контейнерний перевантажувач, а також розпочне модернізацію контейнерного перевантажувача, що дозволить порту вести обробку сучасних контейнеровозів місткістю до 8 тис. TEU в три технологічних ходу.

До кінця року порт планує придбання ще чотирьох кранів-маніпуляторів і трьох мобільних кранів вантажопідйомністю 75 тонн для генеральних і навалочних вантажів, шести ковшових навантажувачів та іншого перевантажувального устаткування.

Також порт придбає новий дизель-генератор для плавкрана «Богатир». До кінця року після модернізації будуть введені крани «Сокіл» і «Кондор».

Водночас, в порту повідомили, що у зв'язку з сезонним падінням обсягів вантажопереробки, адміністрація порту до 1 вересня призупинила низку робіт з ремонту перевантажувальної техніки та придбання нового обладнання, крім випадків, які можуть привести до порушення технологічного процесу роботи підприємства.

Нагадаємо, в 2011 році сума капітальних інвестицій ІМТП склала 110,1 млн гривень.

У 2012 році порт планував інвестувати в оновлення та модернізацію техніки близько 15 млн євро.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Іллічівський морський торговельний порт» - універсальний міжнародний порт, один з найбільших на Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн.

Річна проектна потужність ІМТП - понад 30 млн тонн, пропускна здатність з перевалки контейнерів - 1,15 млн TEU. З 2007 року порт здатний забезпечувати одночасний прийом 3 океанських контейнеровозів місткістю понад 5 тис. TEU, довжиною до 300 м.