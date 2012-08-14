Залізниці за 7 місяців через Інтернет реалізували близько 990 тисяч квитків

Залізниці України за 7 місяців 2012 року через Інтернет реалізували 989,8 тис. залізничних квитків.

Про це УНІАН повідомив перший заступник начальника Головного пасажирського управління Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Ігор Бреус.

За його словами, зокрема, за липень 2012 через Інтернет реалізовано 456 тис. проїзних документів, або 3,6% від загальної кількості квитків.

Продажі залізничних квитків через Інтернет щомісяця збільшуються на 1,5%.

Нагадаємо, протягом 2009 року через Інтернет пасажири придбали близько 83,5 тис. квитків, в 2010 році - 132,5 тис., в 2011 - 693,9 тис. квитків.

З 2008 року, з початку впровадження продажу залізничних квитків через Інтернет, через Всесвітню мережу придбано близько 1,9 млн залізничних квитків.

Довідка УНІАН. Нову систему продажу проїзних документів через Інтернет в пасажирських перевезеннях «Укрзалізниця» запровадила 17 травня 2012.

Нова система дозволяє сплатити проїзні документи через Інтернет системами НСМЕП, VISA, MasterCard, Webmoney.

За операцію резервування пасажири платять 17 грн за одне місце, за операцію оформлення з оплатою проїзду - 7 грн за одне місце.