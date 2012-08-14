ДЗ в червні-липні у далекому сполученні перевезла 1,57 млн пасажирів

Потяги формування Донецької залізниці (ДЗ) в червні-липні 2012 року в далекому сполученні перевезли понад 1,57 млн пасажирів.

Як повідомили УНІАН в ДЗ, в червні-липні дорога запропонувала майже 1,693 млн місць, з яких було викуплено 92,7%.

Для укомплектування повних схем пасажирських поїздів дорога задіяла 611 пасажирських вагонів.

У літній період щодоби курсує в середньому 19 поїздів формування Донецької залізниці, у тому числі 4 додаткові поїзди в кримському сполученні.

У південному напрямку поїзди ДЗ курсують з максимальними схемами (до 20 вагонів).

Так, на липень 2012 року на поїзди формування Донецької залізниці в кримському напрямку було запропоновано 182,488 тис. місць, викуплено 168,368 тис. місць (93%).

У зворотному напрямку ДЗ запропонувала 180,7 тис. місць, з яких було викуплено 156,899 місць (87%).

На серпень у напрямку Криму ДЗ запропонувала 183,526 тис. квитків.

Водночас, в ДЗ відзначають, що напрямок поїздок в серпні традиційно змінюється - пасажири повертаються з відпочинку.

Нагадаємо, Донецька залізниця (ДЗ) відібрала банк Morgan Stanley&Co. International plc для організації випуску єврооблігацій на 225 млн доларів.

Донецька залізниця (ДЗ) в січні-червні 2012 року скоротила перевезення вантажів на 4,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 70,7 млн ​​тонн.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).