У Чернігівській області на кордоні з Білоруссю - кілометрова черга авто

У Чернігівській області на кордоні з Білоруссю виникла черга з близько 350 автомобілів.

Як повідомив УНІАН начальник прес-служби Чернігівського прикордонного загону Олександр Дудко, у зв'язку з раптовим погіршенням погодних умов на території України і масовим від'їздом відпочивальників (громадян країн СНД) на в'їзд до Республіки Білорусь перед міжнародним пунктом пропуску автомобільного сполучення "Нова Гута" утворилась черга, яка складається з близько 350 легкових автомобілів. Причому, як уточнити в прес-службі, на відрізку між українським пунктом пропуску "Нові Яриловичі" і білоруським "Нова Гута" зібралося близько 250 автомобілів.

Прикордонники підкреслюють, що персонал відділу прикордонної служби "Добрянка" Чернігівського прикордонного загону в міжнародному пункту пропуску для автомобільного сполучення "Нові Яриловичі" (пропускна спроможність якого на сьогодні становить 3390 автомобілів та 10 тис. громадян на добу) у штатному режимі забезпечує перетинання громадянами державного кордону України.

Водночас, керівництво Чернігівського прикордонного загону звернулося з проханням до жителів області та всіх гостей України, за можливості, аби не створювати черг у вказаному напрямку, змінити маршрут руху та перетинати державний кордон в інших пунктах пропуску: "Сеньківка" (Україна) – "Веселівка" (Республіка Білорусь) – "Нові Юрковичі" (Російська Федерація) та "Славутич" (Україна) – "Комарин" (Республіка Білорусь).