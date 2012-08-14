Wizz Air ввів спеціальні тарифи на рейси до Італії для пасажирів Wind Jet

Wizz Air, найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, ввів спеціальні тарифи на перельоти до Італії для пасажирів авіакомпанії Wind Jet, який припинив виконання рейсів.

Як повідомляє компанія, зокрема, спеціальна ціна 569 грн + збір за бронювання для рейсів ТОВ «Авіалінії Візз Ейр Україна» вводиться на авіаперельоти на напрямку Київ/Жуляни - Венеція/Тревізо, яке є альтернативою скасованим рейсу Wind Jet Київ/Бориспіль - Ріміні.

На рейси Wizz Air Бухарест - Форлі, Прага - Бергамо і Прага - Венеція/Тревізо, альтернативним скасованим рейсам Windjet Бухарест - Ріміні і Прага - Ріміні встановлена ​​ціна від 49,99 євро + збір за бронювання.

Пасажири авіакомпанії Wind Jet з діючими квитками на рейси, які також виконує Wizz Air, можуть замовити квиток на альтернативний переліт через інформаційний центр Wizz Air.

При вильоті такі пасажири повинні мати при собі оригінал бронювання рейсу авіакомпанії Windjet.

Придбати квитки за вказаними тарифами можна тільки в разі наявності вільних місць на рейсі, тому варто заздалегідь звернутися до інформаційного центру авіакомпанії.

Нагадаємо, лоукост-авіакомпанія Wind Jet (Італія) розпочала виконання регулярних рейсів в Україну з 2011 року.

Wind Jet була створена на Сицилії в 2003 році. В останні місяці - дискаунтер, що виконував рейси з Італії по 17 напрямам. В останні дні в ряді італійських аеропортів рейси Wind Jet неодноразово скасовувалися або затримувалися на тривалий час, в ніч з 11 на 12 серпня Wind Jet повністю припинив польоти через фінансові труднощі із закупівлею пального.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» - перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту та зв'язку України, Входить до групи компаній Wizz Air.

На сьогоднішній день флот авіакомпанії «Візз Ейр Україна» складається з двох літаків Airbus A320. Базовий аеропорт - "Київ" (Жуляни).

У 2011 році авіакомпанія «Візз Ейр Україна» перевезла 570 тис. пасажирів.

Wizz Air є найбільшим лоукост авіаперевізником у Центральній та Східній Європі. Авіакомпанія експлуатує 38 літаків Airbus A320 і здійснює пасажирські авіаперевезення з 15 баз в більш ніж 70 напрямках у 27 країнах.