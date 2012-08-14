НКРЗІ 16 серпня розгляне суперечку між «Кримтелом» і «Укртелекомом»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), на своєму засіданні 16 серпня розгляне питання «Про досудове врегулювання суперечки між ТОВ ПК «Кримтел» і ПАТ «Укртелеком».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НКРЗІ.

Як відзначили у прес-службі, комісія зобов'язала «Укртелеком» і «Кримтел» до 14 серпня провести переговори щодо взаємоз’єднання телемереж і у разі потреби звернутися в НКРЗІ для досудового вирішення суперечки, згідно зі ст. 61 Закону «Про телекомунікації».

При цьому повинні бути повною мірою захищені права споживачів на отримання послуг зв'язку.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня 2012 року «Укртелеком» розірвав договір про взаємоз’єднання своєї телекомунікаційної мережі з мережею ТОВ ПК «Кримтел» і позбавив останню доступу до телекомунікаційної мережі загального користування України.

Формальним обгрунтування розриву договору стало визнання судом «Кримтелу» банкротом і наявність боргу у розмірі 10 млн. грн перед «Укртелекомом».

У «Кримтелі» вважають, що «Укртелеком» порушив чинне законодавство. На думку компанії «Кримтел», розірвання взаємоз’єднання в односторонньому порядку є допустимим тільки після розгляду суперечки в НКРЗІ, яка є центральним органом в галузі зв'язку, проте «Укртелеком» не звертався до регулятора і ухиляється від проведення переговорів з «Кримтелом».

Дії ВАТ «Укртелеком» щодо розриву взаємоз’єднання призвели до того, що близько 20 тис. абонентів (зокрема фізичні особи – 16,2 тис., юридичні особи – 3,4 тис.) не могли одержувати телекомунікаційні послуги.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» – найбільший оператор фіксованого зв'язку України (понад 9,4 млн. абонентів), компанія також є лідером ринку Інтернету (більш ніж 1,4 млн. абонентів). Основним акціонером компанії є ТОВ «ЕСУ» (належить австрійській компанії EPIC) – 92,79%. Дохід компанії (з ПДВ) в 2011 роки становив 8039,6 млн. грн.

ТОВ "Виробнича компанія "Кримтел" (м. Сімферополь) створено в жовтні 1993 року, спеціалізується на наданні послуг цифровому міському зв'язку в АР Крим, кількість абонентів – понад 16 тис.