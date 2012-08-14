Кількість абонентів фіксованого телефонного зв'язку в Україні зменшилася до 12,1 млн.

Кількість абонентів фіксованого телефонного зв'язку в Україні за підсумками першого півріччя 2012 року знизилася порівняно з першим півріччям 2011 року більш ніж на 1,1%, або на 138,2 тис., і становила 12,103 млн. осіб. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби статистики України.

При цьому, згідно з даними Держстату, кількість абонентів фіксованого міського телефонного зв'язку в Україні за звітний період знизилася на 66,6 тис. і становила більш як 10,551 млн.

Кількість абонентів фіксованого сільського телефонного зв'язку в Україні в першому півріччі 2012 року знизилася на 71,6 тис. і становила 1,552 млн.

Кількість таксофонів фіксованого телефонного зв'язку в Україні в першому півріччі 2012 року знизилася, порівняно з першим півріччям 2011 року, більш ніж на 33% і становила 17129 шт. (з них у сільській місцевості – 481 таксофон).

Як повідомляв УНІАН, в 2011 р. кількість абонентів фіксованого телефонного зв'язку в Україні знизилася на 260,5 тис. – до 12,7 млн.