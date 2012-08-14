Експерт: закон про морпорти стимулюватиме прихід у галузь великих компаній

Новий Закон «Про морські порти» стимулюватиме прихід у портову галузь дуже потужних і великих компаній з власними вантажами, здатних організовувати нові морські термінали.

Таку думку УНІАН висловив адвокат з морського права Ігор Петросенко.

«На ринок морських портів з новими вантажами, технологіями і транспортними потоками прийдуть дуже могутні у фінансовому плані компанії, здатні організувати новий морський термінал, а по суті – новий порт», - сказав він.

На думку експерта, такі великі вантажовласники зможуть «у мінімальному ступені залежати від таких органів, як Рада порту і Департамент морського і річкового транспорту України».

Водночас І.Петросенко відзначив, що встановлені у законі способи регулювання і управління стосовно основних суб'єктів морського бізнесу - власників морських терміналів «неминуче виштовхуватимуть їх за межі вже існуючих морських портів, у яких залишаться працювати компанії, головним достоїнством яких є досягнення «взаємовигідної» згоди з органами державного управління України».

За словами І.Петросенка, визначення морського терміналу, подане в законі про морські порти, «справді вказує на внутрішню належність морського терміналу в межах морського порту. Але далі подана термінологія встановлює розділення, щоправда, досить умовне, об'єктів портової інфраструктури загального та індивідуального характеру, які можуть використовуватися стивідорними компаніями».

Крім того, юрист відзначив, що «надалі розробники закону фактично і юридично зрівнюють правовий статус морського порту і морського терміналу як суб'єктів правовідносин у частині забезпечення публічно-фіскальних функцій і ліквідації надзвичайних подій».

Довідка УНІАН. Закон України «Про морські порти», що визначає правові, економічні та організаційні основи діяльності в морських портах, набув чинності 27 червня 2012 року.

Закон, зокрема, визначає особливості приватизації об'єктів портової інфраструктури. Згідно з законом, об'єктами приватизації є єдині майнові комплекси державних підприємств і акції публічних акціонерних товариств, акції, що належать державі в статутному капіталі господарських товариств.

Закон не поширюється на річкові порти, морські рибні порти, пункти базування Військово-Морських сил України, морської охорони центрального органу виконавчої влади, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону, а також на пункти базування військово-морських кораблів іноземних держав, які відповідно до міжнародних договорів тимчасово перебувають на території України.

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