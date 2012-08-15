«Укрзалізниця» зафіксувала на магістральних коліях 28 покинутих вантажних поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») станом на ранок 14 серпня зафіксувала на залізницях України на коліях станцій і на підходах до підприємств-вантажоодержувачів 28 вантажних поїздів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», за тиждень кількість не прийнятих до розвантаження-завантаження поїздів збільшилася на 19 одиниць.

Зокрема, на Південно-Західній залізниці простоюють 18 поїздів, на Одеській залізниці покинуто 7 поїздів і на Придніпровській - 3.

Через порушення підприємствами нормативних термінів завантаження і вивантаження затримано і вилучено із обороту 1 тис. 178 вагонів.

«Укрзалізниця» відзначає, що підприємства не виконують норми і значно перевищують час користування вагонами під вантажними операціями на під'їзних шляхах, що призводить до втрат вантажних ресурсів.

Крім того, покинуті поїзди нерідко перешкоджають руху вантажних і пасажирських поїздів на магістральних шляхах.

«Укрзалізниця» наполягає на дотриманні норм єдиного технологічного процесу (ЄТП) і вимагає від вантажовідправників і вантажовласників своєчасного повернення дефіцитного рухомого складу.

Як повідомляв УНІАН, станом на 8 серпня «Укрзалізниця» зафіксувала на під'їзних шляхах до підприємств 9 покинутих вантажних поїздів.

Залізниці України через простої та затримки напіввагонів на під'їзних шляхах промислових підприємств за 6 місяців 2012 року не змогли задіяти в перевізному процесі 153,649 тис. піввагонів і недодержали, таким чином, більш як 96 млн. грн.

Інвентарний парк напіввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. Крім того, 32 тис. напіввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.