На коліях і переїздах залізниць України з початку року сталося 46 ДТП

За січень-липень 2012 року на залізничних переїздах і коліях залізниць України сталося 46 ДТП, зокрема 41 - на переїздах і 5 - на коліях поза переїздами.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), у результаті ДТП за цей період загинули 5 чоловік і 20 травмовані.

Вини залізниці в жодному з цих випадків не виявлено.

Порівняно з відповідним періодом 2011 року кількість ДТП на залізницях збільшилася на 9 випадків, кількість загиблих зменшилася на 4 особи, а кількість травмованих збільшилася на 11 осіб.

Крім того, «Укрзалізниця» наголошує, що з початку 2012 року допущено 108 випадків незаконного втручання в роботу залізниць.

«Чітке і неухильне дотримання правил дорожнього руху - це надійний захист від трагедій і неприємностей», - підкреслюють в «Укрзалізниці».