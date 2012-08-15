Квиток на швидкісний електропоїзд Інтерсіті+ подешевшав – скасували ПДВ

Під час оформлення проїзних документів на швидкісні електропоїзди Інтерсіті+, пасажири, починаючи з 00 год. 00 хв. 14 серпня, сплачують вартість проїзду без ПДВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), оподаткування податком на додану вартість за нульовою ставкою послуг з перевезення пасажирів швидкісними електропоїздами Інтерсіті+ введено відповідно до закону України від 5 липня 2012 р. "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні".

Так, на період до 31 серпня (при дії коефіцієнта індексації – 1,07) базова вартість проїзду швидкісними електропоїздами Інтерсіті+ (у понеділок, вівторок та середу) у 1-му класі за напрямками Київ-Харків зменшиться на суму ПДВ 66,68 грн. і становитиме 350,34 грн. з урахуванням страхування та комісійного збору та відповідно за напрямками Київ-Львів – на 75,20 грн. і становитиме 393,59 грн., Київ-Донецьк – на 89,85 грн. і становитиме 467,92 грн.

У 2-му класі вартість проїзду зменшиться за напрямками Київ-Харків на суму ПДВ 45,98 грн., Київ-Львів – на 51,52 грн. та Київ-Донецьк – на 62,03 грн. У вересні застосовуватиметься коефіцієнт індексації 1,02.

Крім того, величина вартості квитка та плацкарти коригується на коефіцієнти індексації за календарними періодами та днями тижня.

Так, на дні тижня четвер та суботу встановлено зниження вартості проїзду на 10 % від базової вартості, а на п’ятницю та неділю – підвищення на 10 %.

При оформленні квитка на електропоїзди Інтерсіті+ у напрямку «туди та зворотно» застосовується знижка у розмірі 10% від вартості проїзду.

Довідка УНІАН. Поїзд категорії Інтерсіті+ (ІС+) - денний швидкісний поїзд, що курсує в прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км/год. і більше за допустиму швидкість до 200 км/год. У складі поїзда є вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу.

До класу ІС+ належать електропоїзди “Український експрес” виробництва Hyundai Rotem, які курсують залізницями України між Києвом і Донецьком, Львів і Харковом з кінця травня 2012 року.

Поїзди Skoda належать до класу Інтерсіті.