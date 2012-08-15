НКРЗІ планує забезпечити Інтернетом 80% українців до 2020 року

Створення Фонду універсальних послуг в Україні дасть змогу до 2020 року забезпечити Інтернетом 80% українців.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

Згідно з повідомленням, фахівці НКРЗІ, спираючись на світовий досвід, проаналізували поточний стан ринку телекомунікаційних послуг в Україні і «дійшли висновку, що створення Фонду прискорить зростання рівня проникнення» послуг широкосмугового доступу в Інтернет (ШСД) в Україні.

Так, при поточному зростанні ринку на 8% (за даними на 2011 рік) і додатковому фінансуванню з Фонду в 2020 році рівень покриття ШПД досягне майже 80%.

Це, на думку НКРЗІ, наблизить Україну за рівнем проникнення ШПД в розрахунку на 100 жителів до таких держав, як Франція, Японія, Німеччина та ін. Сьогодні Україна знаходиться на 62-му місці за проникненням Інтернету.

Водночас, за прогнозами НКРЗІ, рівень проникнення ШПД в Україні без використання коштів Фонду універсальних послуг до 2020 року становитиме не більше 50%.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня 2012 НКРСІ взяла за основу урядовий проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку зі створенням Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг».

Метою створення цього Фонду у складі спеціального фонду Державного бюджету України є задоволення попиту населення Україна в загальнодоступних телекомунікаційних послугах, першочергово населення сільських, гірських районів, а також таких груп споживачів, як малозабезпечені сім'ї, пенсіонери та інваліди. Крім того, Фонд буде служити для компенсації збитків від надання операторами, провайдерами телекомунікацій загальнодоступних телекомунікаційних послуг за регульованими тарифами.

Розпорядником Фонду повинна стати НКРЗІ, Фонд формується за рахунок сплати операторами збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на телекомунікаційні послуги в розмірі 3,5%.

Наразі в НКРЗІ проходить опрацювання зауважень і пропозицій, отриманих під час громадського обговорення проекту закону «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку зі створенням Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг».