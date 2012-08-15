Новий термінал на Карантинному молу в Одеському порту може бути введений в 2014 році

Перша черга нового терміналу на Карантинному молу в Одеському порту, яка буде побудована на 17 га намитої території, може бути введена в експлуатацію не раніше 2014 року.

Про це УНІАН повідомило джерело в Одеському порту.

«Кілька заяв робилося в різний час, але, судячи з того, що ми тільки до кінця 2012 року намиємо цю територію, весь 2013 у нас піде на те, щоб все це укатати, а перевантажувачі (для обладнання терміналу - УНІАН) прийдуть наприкінці 2013 року, то перша черга зможе запрацювати в 2014 році», - сказав співрозмовник агентства.

Він також зазначив, що наразі немає інформації про можливі терміни реалізації другої черги проекту.

Співрозмовник агентства повідомив, що потужність першої черги нового терміналу складе близько 600 тис. TEU, що дасть змогу в цілому збільшити потужності з переробки контейнерів на Карантинному молу до близько 1,2 млн TEU, а загальну потужність Одеського порту з урахуванням контейнерного терміналу в Хлібній гавані - до близько 1,5 млн TEU.

«1,5 млн TEU - це буде загальна перевалка Одеського порту з урахуванням Карантинного молу і Хлібній гавані», - сказав він.

Нагадаємо, що раніше планувалося першу чергу будівництва нового терміналу на Карантинному молу завершити в середині 2012 року, а повністю об'єкт ввести в 2014 році.

Довідка УНІАН. Будівництво нового терміналу на Карантинному молу здійснює «ГПК України», оператором контейнерного терміналу, розташованого на базі причалів № № 42-43 в Хлібній гавані є компанія «Бруклін київ порт».

У 2011 році «Бруклін Київ порт» перевалив 137,7 тис. TEU, в 2012 році компанія планує збільшити обсяг перевалки на 9,% - до 150 тис. TEU.

За даними «ГПК Україна», потужність нового контейнерного терміналу на Карантинному молу становитиме 600 тис. TEU. Проект передбачає утворення (намив) території площею 19,3 га і днопоглиблення акваторії площею 65 га. Термінал буде включати в себе 2 причали загальною довжиною 650 м і глибиною 15 м, обладнані контейнерними перевантажувачами, відкриті складські майданчики для контейнерів, обладнані козловими пневмоколісними кранами площею 65,19 тис. кв.м, під'їзну автодорогу довжиною 450 м, адміністративно-побутове приміщення і допоміжні, сантехнічні, електротехнічні будівлі і споруди, які обслуговують комплекс.

У перспективі передбачається збільшення проектної глибини контейнерного терміналу до 16 м.

Будівництво на паритетних засадах ведуть Одеський порт та інвестор - компанія "ГПК-Україна", яка виграла відповідний тендер. Загальний обсяг інвестицій компанії «ГПК-Україна» в новий термінал складе 200 млн доларів.

Одеський порт - один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований в північно-західній частині Чорного моря на перетині історично сформованих торгових шляхів Сходу і Заходу. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна завдовжки до 300 м, осадкою до 11,5 м. Технічні можливості порту дозволяють обробляти понад 18 млн тонн сухих і 25 млн тонн наливних вантажів на рік.

ДП «Одеський морський торговий порт» в 2011 році збільшило переробку вантажів на 3,7% в порівнянні з 2010 роком - до 25,621 млн тонн.