ДТП на Полтавщині: одна людина загинула, 13 - госпіталізовано

16 серпня в 0.05 біля с. Вікторія Пирятинського району Полтавської області на автошляху Київ – Харків сталося зіткнення маршрутного таксі (18 пасажирів) і вантажного автомобіля. Як повідомляє прес-служба МНС, одна людина загинула, ще 13 з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані. На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС у Полтавській області.

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