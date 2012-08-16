Samsung запустила у продаж новий планшетний комп'ютер. До пристрою додається стилус

Компанія Samsung Electronics презентувала новий планшетний комп'ютер Galaxy Note 10.1, повідомляє Reuters.

До пристрою додається стилус, який на думку виробника, «змінить правила гри» і розширить можливості користувача при «створенні контенту» порівняно з іншими планшетними комп'ютерами.

Анонсована ціна нового планшета - 499 дол., що на думку деяких аналітиків, не дасть йому змогу створити серйозну конкуренцію iPad, оскільки Apple планує випустити доступнішу версію своїх планшетников.

У США, Великобританії і Південній Кореї новий планшет можна буде купити вже в четвер, 16 серпня.