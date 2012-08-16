В Ісландії через загрозу вибуху здійснив екстрену посадку літак «Аерофлоту»
11:39, 16 серпня 2012Транспорт/Звя'зок
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В Ісландії здійснив екстрену посадку літак «Аерофлоту» Airbus A330, що виконував рейс Нью-Йорк – Москва, через загрозу вибуху.
Про це УНІАН повідомили в авіакомпанії.
«Повідомлення про бомбу надійшло в поліцію Нью-Йорка, коли літак вже був у польоті. Після цього командир повітряного судна прийняв рішення про екстрену посадку в Рейк'явіку», - сказав співробітник авіакомпанії.
Він зазначив, що на борту літака перебувало 256 чоловік.
Передбачається, що літак має вилетіти до Москви сьогодні ввечері.
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