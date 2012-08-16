В Ісландії через загрозу вибуху здійснив екстрену посадку літак «Аерофлоту»

В Ісландії здійснив екстрену посадку літак «Аерофлоту» Airbus A330, що виконував рейс Нью-Йорк – Москва, через загрозу вибуху.

Про це УНІАН повідомили в авіакомпанії.

«Повідомлення про бомбу надійшло в поліцію Нью-Йорка, коли літак вже був у польоті. Після цього командир повітряного судна прийняв рішення про екстрену посадку в Рейк'явіку», - сказав співробітник авіакомпанії.

Він зазначив, що на борту літака перебувало 256 чоловік.

Передбачається, що літак має вилетіти до Москви сьогодні ввечері.