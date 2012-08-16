Кількість людей, які перетинають кордон останніми днями, сягнула показників Євро-2012

Державна прикордонна служба України відзначає значне збільшення пасажиро-транспортного потоку на державному кордоні, який пов’язаний із закінченням туристичного сезону та поверненням громадян інших країн додому напередодні початку нового навчального року та погіршенням погодних умов.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України.

Зокрема, за останню добу кордони України перетнуло понад 380 тис. осіб та понад 79 тис. транспортних засобів. А у вихідні очікується 400 тис. осіб і більше. Фахівці зазначають, що такі пікові навантаження на пункти пропуску через державний кордон спостерігались під час головних матчів Євро-2012.

Враховуючи цю ситуацію, Державна прикордонна служба України разом з іншими партнерськими службами вживає низку заходів щодо ритмічності пропускних операцій та синхронізації спільних дій з зарубіжними колегами, зазначається в повідомленні.

Разом з тим Державна прикордонна служба нагадує автотуристам та гостям України про необхідність чіткого планування власної подорожі, використання всієї мережі існуючих пунктів пропуску, особливо на українсько-російському та українсько-білоруському кордонах.