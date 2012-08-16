У Росії вводяться спеціальні тарифи в залежності від часу продажу залізничних квитків

ВАТ "ФПК" (дочірнє товариство ВАТ "РЖД") вводить спеціальні тарифи залежно від глибини продажу квитків.

Про це йдеться на офіційному сайті Російської залізниці.

Згідно з повідомленням, 18 серпня 2012 відкривається продаж квитків за спеціальними тарифами в купейні вагони потягів далекого прямування формування ВАТ "ФПК" у внутрішньодержавному сполученні відправленням з 1 жовтня по 26 грудня 2012 року:

при купівлі квитка в період від 45 до 31 діб до дати відправлення потяга квиток буде коштувати на 50% дешевше (спеціальний тариф не застосовується одночасно з тарифом "Студентський", який надає можливість придбати квиток на верхню полицю купейних вагонів на 50% дешевше);

при купівлі квитка в період від 30 до 11 діб до дати відправлення потяга тариф залишається без змін;

при купівлі квитка в період від 10 діб до дати відправлення потяга квиток буде коштувати на 10% дорожче.

Обмеження щодо застосування спеціальних тарифів: спеціальні тарифи не застосовуються при оформленні групових перевезень, а також при оформленні квитків в потяги, що курсують в сполученні з Калінінградською областю, оскільки перевезення в купейних і плацкартних вагонах в сполученні з Калінінградською областю є дотованими.