"Київавтодор" розпочне реконструкцію зливоприймальної системи з найбільш підтоплюваних місць

Комунальна корпорація "Київавтодор" планує розпочати реконструкцію зливоприймальної та каналізаційної систем столиці з найбільш підтоплюваних місць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор КК "Київавтодор" Георгій Глинський сьогодні на прес-конференції у Києві.

"Під час останньої зливи 6 червня ми зафіксували 43 місця, які були підтоплені. І ми визначили причину цього підтоплення - зливоприймальні рішітки забиті сміттям", - сказав Г.Глинський.

Гендиректор "Київавтодору" повідомив, що розробляється міська програма з реконструкції та ремонту зливної та каналізаційної системи столиці, яка фінансуватиметься в рамках програми соціально-економічного розвитку на 2013 рік. "Потрібно близько 2,7 млрд грн, якщо робити в цілому всю систему ідеально", - зазначив він.

За його словами, у рамках реконструкції каналізаційно-зливної мережі планується збільшити русла входження води в річках Дніпро та Либідь. "По-перше, це очисні споруди, їх треба реконструювати, добудувати... Потім треба проводити роботи у руслах відкритих водойм, куди потрапляє вода зі зливної системи. Потім - робота з колекторами, з яких близько 12% уже не справляються з потоками води", - уточнив він.

Г.Глинський зазначив, що в районі станції метро «Лівобережна» задля вирішення проблеми підтоплення необхідно збільшувати пропускну здатність каналізаційно-зливної мережі.

"Зараз ця програма розглядається у Київській міській раді для того, щоб на найближчі роки передбачити поступове фінансування для її реалізації", - повідомив генеральний директор КК "Київавтодор".