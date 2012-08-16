Україна не купуватиме поїзди Hyundai

Україна має намір відмовитися від закупівлі поїздів Hyundai.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров журналістам під час відвідин Сорочинського ярмарку.

«Створив Крюківський вагонобудівний завод поїзд - не краще і не гірше «хюндаю», який курсує зараз нашими залізницями. Ми «Хюндай» більше купувати не будемо, купуватимемо поїзд Крюківського заводу», - сказав М.Азаров. Він відзначив, що крюківські поїзди - надійні та якісні.

Нагадаємо, швидкісні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem курсують залізницями України під брендом «Український експрес».

Довідка УНІАН. Постачання 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типа, напіввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу.

Крюківський вагонобудівний завод є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10 тис. 750 шт., а пасажирських вагонів зменшив на 33,3% - до 28 шт.