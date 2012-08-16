Законодавчо впорядкують контроль сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху

Кабінет міністрів на засіданні 15 вересня схвалив законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення вимог до виконавчого документа», розроблений Міністерством юстиції з метою забезпечення належного контролю за сплатою штрафів за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, за словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, проектом передбачається внести зміни до статті 8 Закону «Про виконавче провадження» з метою уточнення органу, який виступатиме стягувачем коштів за виконавчими документами про стягнення в дохід держави або про вчинення інших дій на користь чи в інтересах держави.

Також проект передбачає привести положення зазначеної норми до статті 305 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

О.Лавринович наголосив, що з метою удосконалення ідентифікації сторін виконавчого провадження законопроектом передбачається внести зміни до статті 18 Закону «Про виконавче провадження» та статті 283 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Відповідно до цих змін планується встановити таку обов’язкову вимогу до виконавчого документа, як реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення вимог до виконавчого документа» розроблено на виконання доручення Президента України від 29 листопада 2011 року № 1-1/2813.