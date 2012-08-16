Залізниці за 7 місяців зберегли перевезення вантажів на рівні 264,445 млн. тонн

Залізниці України в січні-липні 2012 року перевезли 264,445 млн. тонн вантажів, що на 0,5% більше, ніж у січні-липні 2011 року.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), зокрема, вантажні залізничні перевезення у внутрішньому сполученні за 7 місяців 2012 року скоротилися на 3,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року — до 137,794 млн. тонн, транзитні перевезення скоротилися на 16,3% - до 26,091 млн. тонн.

Водночас у січні-липні 2012 року перевезення імпортних вантажів зросли на 15,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року — до 19,945 млн. тонн, перевезення експортних вантажів зросли на 11,4% - до 80,613 млн. тонн.

У внутрішньому сполученні за 7 місяців найбільше перевезено кам'яного вугілля — 70,575 млн. тонн, руди залізної і марганцевої — 50,898 млн. тонн, мінеральних будматеріалів — 39,426 млн. тонн, нафти і нафтопродуктів — 17,34 млн. тонн, зерна і зернопродуктів — 12,955 млн. тонн, хімічних і мінеральних добрив — 7,785 млн. тонн, коксу — 6,898 млн. тонн.

При цьому «Укрзалізниця» відзначає, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяги перевезень зерна і зернопродуктів зросли на 96,6%, автомобілів - на 19,6%, коксу — на 3%, руди кольорової — на 2%, мінеральних будматеріалів — на 3%, кам'яного вугілля — на 1,3%.

Нагадаємо, залізниці України в січні-червні 2012 року перевезли 224,74 тонн вантажів - на 1% більше, ніж у січні-червні 2011 року. За 6 місяців 2012 року у внутрішньому сполученні залізниці перевезли 115,87 млн. тонн — на 3,7% менше, ніж за аналогічний період 2011 року. Обсяг транзитних перевезень у січні-червні 2012 року скоротився на 16,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 23,043 млн. тонн.

Водночас перевезення імпортних вантажів у січні-червні 2012 року зросли на 17,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року — до 17 млн. тонн, перевезення експортних вантажів збільшилося на 10,9% - до 68,814 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк найбільш затребуваного рухомого складу - піввагонів "Укрзалізниці" становить 58,2 тис. піввагонів. Крім того 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам.