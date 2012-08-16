Транзитні потужності залізниць України задіяні на 50%

Транзитні потужності і пропускна спроможність залізниць України задіяні на 50%.

Про це УНІАН повідомив начальник Головного комерційного управління Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Юрій Меркулов.

«Пропускна спроможність залізниць України – 100 млн. тонн вантажів щороку, минулого року ми перевезли 51 млн. тонн – лише 50%. Ми стурбовані зменшенням обсягів транзитних перевезень і докладаємо зусиль для розвитку транзитних перевезень», – сказав він.

За словами Ю.Меркулова, зокрема, для розвитку транзитних перевезень «Укрзалізниця» підвищує пропускну спроможність окремих ділянок, швидкість транспортування, вводить автоматизовані системи для скорочення і полегшення перевізного процесу.

Крім того, спрощуються митні та інші види контролю під час перетину кордону, зменшується кількість документів дозвільного характеру.

«Обсяги транзитних перевезень залежать від зовнішньоекономічних контрактів, укладених нашими підприємствами. Тому залученню транзиту необхідно сприяти на державному рівні», – сказав він.

Нагадаємо, за 7 місяців 2012 року залізниці України скоротили транзитні перевезення на 16,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 26,091 млн. тонн.

Загалом залізниці України у січні-липні 2012 року перевезли 264,445 млн. тонн вантажів, що на 0,5% більше, ніж у січні-липні 2011 року.