Підприємства транспорту за 7 місяців скоротили пасажирські перевезення на 3,5%

У січні-липні 2012 року підприємства транспорту України перевезли 3,895 млрд пасажирів – на 3,5% менше, ніж у січні-липні 2011 року.

Як повідомляє Державна служба статистики, пасажирооборот транспорту в січні-липні п.р. становив 77,42 млрд пас./км, що становить 99,1% рівня січня-липня 2011 року.

Перевезення пасажирів на залізничному транспорті за 7 місяців 2012 року залишилося на рівні минулого року — 252,4 млн. пасажирів, зокрема перевезення міською електричкою зросло в 15,6 раза.

Зокрема, відправлення пасажирів на Придніпровській залізниці (ПрЗ) зросло на 02,%, тоді як на Південно-Західній залізниці (ПЗЗ) скоротилося на 4,3%, на Одеській залізниці (ОЗ) – на 2%, Львівській (ЛЗ) – на 2,3%, на Донецькій (ДЗ) – на 2%, на Південній (ПЗ) – на 1,3%.

Автотранспортні підприємства в січні-липні 2012 р. скоротили перевезення пасажирів на 6,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 2 млрд пасажирів. Перевезення пасажирів автотранспортом приватних осіб-підприємців скоротилися на 10,4%.

Авіаційні підприємства України в січні-липні 2012 року перевезли 4,5 млн. пасажирів – на 10,5% більше, ніж у січні-липні 2011 року.

Підприємства водного транспорту в січні-липні 2012 року знизили перевезення пасажирів на 17,1% – до 3,6 млн. пасажирів.

Перевезення пасажирів міським електротранспортом за 7 місяців п.р. залишилися на рівні 1,7 млрд пасажирів.

Довідка УНІАН. Транспортні підприємства України в 2011 році збільшили перевезення пасажирів на 1,9% у порівнянні з 2010 роком – до 6,973 млрд чоловік, пасажирооборот зріс на 3,3% – до 134,3 млрд пас./км.

У січні-червні 2012 року підприємства транспорту України перевезли 3,334 млрд пасажирів – на 4,1% менше, ніж у січні-червні 2011 року.