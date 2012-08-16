Підприємства транспорту України за 7 місяців скоротили вантажоперевезення на 3,3%

У січні-серпні 2012 року підприємства транспорту України перевезли 446,2 млн. тонн вантажів – на 3,3% менше, ніж у січні-серпні 2011 року.

Як повідомляє Державна служба статистики, вантажообіг транспорту у січні-червні п.р. скоротився на 7,6% – до 229,7 млрд т/км.

Перевезення вантажів на залізничному транспорті за 7 місяців 2012 року становило 265,1 млн. тонн, що на 0,8% більше за рівень минулого року.

Зокрема, відправлення вантажів зросло на Південно-Західній залізниці (ПЗЗ) — на 12,1%, на Південній (ПЗ) — на 11,4%, на Придніпровській (ПрЗ) — на 2,2%.

Водночас відправлення вантажів знизилося на Одеській залізниці (ОЗ) — на 3,1%, Львівській (ЛЗ) — на 1,1%, Донецькій (ДЗ) – на 4,1%.

Вантажообіг залізничного транспорту в січні-серпні п.р. становив 138,486 млрд т/км — на 0,9% більше, ніж у січні-червні 2011 року.

Автотранспортні підприємства у січні-серпні 2012 р. збільшили перевезення вантажів на 2,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 100 млн. тонн. Вантажообіг автомобільного транспорту зріс на 2,6% – до 220,09 млрд т/км.

Трубопровідний транспорт України скоротив транспортування вантажів на 19,5% - до 76,9 млн. тонн. Зокрема, перекачування аміаку скоротилося на 6%, газу – на 16,9%, нафти – на 34,2%. Транзит газу скоротився на 22,9%, нафти – на 24%, аміаку – на 11,3%.

Вантажообіг трубопровідного транспорту знизився на 22,9% – до 65,585 млрд т/км.

Авіаційні підприємства України в січні-липні 2012 року перевезли 100 тис. тонн вантажів – на 23,5% більше, ніж у січні-липні 2011 року. Вантажообіг авіаційного транспорту скоротився на 6,9% – до 196,5 млн. т/км.

Підприємства водного транспорту знизили перевезення вантажів на 20% – до 4,1 млн. тонн. Вантажообіг водного транспорту України скоротився на 25,9% у порівнянні з січнем-липнем 2011 р. – до 3,337 млрд т/км.

Нагадаємо, в січні-червні 2012 року підприємства транспорту України перевезли 379,8 млн. тонн вантажів – на 4,2% менше, ніж у січні-червні 2011 року. Вантажообіг транспорту в січні-червні п.р. скоротився на 8,5% – до 196,816 млрд т/км.

Довідка УНІАН. У 2011 році підприємства транспорту України перевезли 811,7 млн. тонн вантажів, що на 7,47% більше, ніж за 2010 р. Вантажообіг транспорту в січні-грудні 2011 року зріс на 5,7% - до 426,4 млрд т/км.