Facebook встановила максимальний термін повного видалення фотографій – 30 днів

Найбільша у світі соціальна мережа Facebook встановила максимальний термін – 30 днів – для остаточного видалення фотографій користувачів зі своїх серверів, повідомляє видання ArsTechnica з посиланням на представника Facebook Фредеріка Воленса.

Коли користувач видаляє фотографію зі свого профайлу, він фактично посилає адміністрації Facebook запит на видалення відповідного файлу із серверів соцмережі. Хоча фотографія перестає відображатися на сторінці користувача, до видалення із сервера вона, як і раніше, залишається доступною для перегляду за наявності прямого посилання на неї.

Досі Facebook не дотримувалася якихось фіксованих термінів видалення фотографій із серверів, відзначає ArsTechnica. Цей факт викликав численні скарги користувачів і претензії регуляторів ринку.

У лютому поточного року компанія визнала наявність проблеми із термінами видалення файлів зі своїх серверів. За даними Facebook, причиною цього була стара система зберігання фотографій, завантажених користувачами на ранніх етапах розвитку соцмережі.

Facebook не раз наражалася на критику за принципи зберігання і використання персональних даних і контенту користувачів. Зокрема, напередодні влада Німеччини відновила розслідування проти соцмережі, звинувачуючи її у створенні великої бази даних фотографій користувачів без їхньої згоди для забезпечення роботи своєї технології розпізнавання осіб, передає РІА "Новини".

Соцмережа, яка у травні поточного року провела первинне публічне розміщення акцій на біржі (IPO), погодилася на незалежні перевірки дотримання приватності даних користувачів протягом 20 років. Число користувачів найбільшої у світі соцмережі Facebook перевищує 955 мільйонів.