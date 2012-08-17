Автотранспорт за 7 міс. збільшив вантажоперевезення на 2,5%, пасажирські – скоротив на 6,7%

Підприємства автомобільного транспорту України, з урахуванням перевезень фізичними особами – підприємцями, у січні-липні 2012 року збільшили перевезення вантажів на 2,5% у порівнянні з січнем-липнем 2011 року – до 100 млн. тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

Вантажообіг автомобільного транспорту в січні-липні 2012 року зріс на 2,6% у порівнянні з січнем-липнем 2011 року – до 20,09 млрд т/км.

Крім того, Держстат повідомляє, що пасажирські перевезення автомобільним транспортом у січні-липні 2012 року скоротилися на 6,7% у порівнянні з січнем-липнем 2011 року – до 1,975 млрд пасажирів. При цьому перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб – підприємців знизилися на 10,4%.

Пасажирообіг автотранспорту за січень-липень 2012 року знизився на 1,5% – до 28,973 млрд пас./км.

Довідка УНІАН. Підприємства автомобільного транспорту України, з урахуванням перевезень фізичними особами – підприємцями, у 2011 році збільшили перевезення вантажів на 12,6% – до 178,3 млн. тонн. Пасажирські перевезення автомобільним транспортом у 2011 році скоротилися на 3,3% у порівнянні з 2010 роком – до 3,6 млрд пасажирів.

У січні-червні 2012 року підприємства автомобільного транспорту України, з урахуванням перевезень фізичними особами – підприємцями, збільшили перевезення вантажів на 1,6% у порівнянні з січнем-червнем 2011 року – до 83,6 млн. тонн і скоротили пасажирські перевезення на 7,5% – до 1,682 млрд пасажирів.