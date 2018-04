Порт “Південний” представить інвесторам проект розвитку трьох терміналів

Порт “Південний” планує представити інвесторам проекти розвитку трьох терміналів, зокрема терміналу сипких матеріалів, терміналу хімічних вантажів і терміналу рослинних олій.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, потенційні інвестиційні можливості кожного з 18 портів України були представлені 16 серпня на розширеному засіданні з питань організаційно-технічної підготовки до впровадження прозорих механізмів використання приватними інвесторами об'єктів портової інфраструктури.

Також на засіданні були представлені: проект контейнерного терміналу-складу рефрижераторних вантажів під перевалку та обслуговування контейнерних рефрижераторів і проект, пов'язаний із перевалкою зернових вантажів і рослинних олій, які можуть бути реалізовані в Іллічівському порту, а також проекти, пов'язані з розвитком круїзного туризму у Севастопольському і Ялтинському портах.

За інформацією Мініфраструктури, в роботі робочої групи взяли участь представники «Донецксталь – МЗ», «Полтавський ГОК», Smart Holding, Group DF, «Індустріальний союз Донбасу», Cargill AT&Enterprise Inc (США), Royal Caribbean (США), Arcelor Mittal (Індія), «Портінвест», «Бруклін-Київ», «ГПК-Україна» (Німеччина), «Контейнерний термінал «Іллічівськ» (Росія), Американська торгова палата, Український національний комітет Міжнародної торгової палати, «ВТБ Банк» (Росія), Європейський банк реконструкції та розвитку, Ernst&Young, Roland Berger Strategy Consultants, PriceWaterhouseCoopers, McKinsey&Company, The Boston Consulting Group, AT Kerney, Незалежна асоціація банків України, Федерація працедавців транспорту України.

Також Мініфраструктури повідомляє, що в рамках реалізації портової реформи міністерство пропонує концесію як найбільш поширену у світі модель співпраці між державою і приватними компаніями.

«Ми вважаємо, що саме концесія може стати основою для реалізації довгострокових інвестиційних проектів», - сказав заступник міністра інфраструктури Дмитро Демидович.

Довідка УНІАН. Закон України «Про морські порти», що визначає правові, економічні та організаційні основи діяльності в морських портах, набув чинності 27 червня 2012 року.

Закон, зокрема, визначає особливості приватизації об'єктів портової інфраструктури. Згідно з законом, об'єктами приватизації є єдині майнові комплекси державних підприємств і акції публічних акціонерних товариств, акції, що належать державі у статутному капіталі господарських товариств.

Закон не поширюється на річкові порти, морські рибні порти, пункти базування Військово-Морських сил України, морської охорони центрального органу виконавчої влади, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону, а також на пункти базування військово-морських кораблів іноземних держав, які відповідно до міжнародних договорів тимчасово перебувають на території України.