Польська PKP Intercity збільшить мережу автоматів для продажу квитків майже вдвічі

Варшава. Одна з найбільших в Польщі пасажирських залізничних компаній PKP Intercity планує до кінця поточного року збільшити мережу спеціальних автоматів для продажу квитків до 150 штук з нині діючих 86 машин.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії, зазначивши, що в столиці країни, Варшаві, вже зараз працюють понад 40 "квиткоматів".

PKP Intercity зауважила, що продає квитки не тільки через свої власні "автомати", але й використовує інші компанії, зокрема, Miennica Polska, в яких можна придбати квитки міського транспорту.

"У всіх пристроях можна придбати одноразові квитки на проїзд потягами Twoich Linii Kolejowych (TLK), Express (Ex) і Express Intercity (EIC), за винятком квитків в спальних вагонах", - наголосили в прес-службі.

Вона додала, що PKP IС планує експлуатувати близько 70 спільних "квиткоматів".

Компанія нагадала, що зараз квитки на її потяги можна купити, окрім кас, через Інтернет, у тому числі, за допомогою мобільного телефону.

Як повідомляв УНІАН, PKP Intercity планує в поточному році збільшити частку квитків, що продаються через Інтернет, до 16% з менш ніж 6% від загальної кількості в минулому році завдяки зростанню популярності цієї послуги серед клієнтів. За першу половину поточного року компанія продала таким чином 0,5 млн квитків.

Довідка УНІАН. Належна польській державі PKP Intercity в минулому році перевезла майже 37 млн ​​пасажирів, що становило 14% всіх перевезених пасажирів на залізниці в Польщі.

Найбільшим пасажирським залізничним перевізником в країні є компанія Przewozy Regionalne, що спеціалізується на регіональних перевезеннях і послугами якої в минулому році скористалися майже 110 млн пасажирів.