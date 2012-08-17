Україна зацікавлена співпрацею з Кореєю, але використовуватиме власні потяги

Україна зацікавлена розвивати співробітництво з Кореєю в питанні створення у нашій державі швидкісного залізничного руху.

Про це сказав прем’єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з Уповноваженим Президента Республіки Корея Лі Дже О, яка відбулася сьогодні в Києві, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Україна та Корея вже мають досвід співробітництва в напрямку впровадження швидкісного залізничного руху: в рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року були закуплені корейські швидкісні потяги «Хюндай». При цьому М.Азаров наголосив, що Україна здатна самостійно виробляти високоякісні швидкісні потяги. Так, за останній період було вкладено значні фінансові ресурси в реконструкцію ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», який є одним з найбільших вітчизняних виробників транспортних засобів, в першу чергу залізничного рухомого складу.

Глава уряду поінформував членів корейської делегації, що Крюківський завод розробив швидкісний міжрегіональний двосистемний електропотяг, який завершує необхідні випробовування. Швидкісний поїзд вітчизняного виробництва здатний їздити колією і вітчизняного, і європейського стандарту.

«Швидкісний потяг, розроблений Крюківським вагонобудівним заводом, побудований з урахуванням параметрів наших електричних мереж, нашої залізничної колії, кліматичних умов тощо. Саме тому ми робимо ставку на потяги вітчизняного виробництва», - підкреслив прем’єр-міністр.

М.Азаров наголосив, що розвиток українсько-корейських відносин в цьому питанні повинен включати як досвід Кореї, так і досвід України. «Ми зацікавлені у розвитку співробітництва, в тому числі щодо запровадження швидкісного залізничного руху. Але це повинні бути виключно спільні проекти. Давайте так дивитися на це питання. Воно дуже важливе», - заявив глава уряду.

Він також додав, що запровадження в Україні швидкісного залізничного сполучення дасть громадянам альтернативу авіасполученню: громадяни матимуть можливість залізницею з одного кінця країни до іншого доїхати всього за годину-дві. «У кожному обласному центрі України є аеропорти. Наприклад, відстань від Полтави до Києва – 350 км. Якщо швидкісний поїзд буде долати цю відстань за годину, то ми зекономимо на авіасполученні. Для нас ця ідея є надзвичайно перспективною», - зазначив М.Азаров.

В свою чергу Лі Дже О повідомив, що Корея готова до такого співробітництва. Зокрема, пропонує спільне виробництво швидкісних потягів в Україні, будівництво швидкісних залізниць міжобласного і міждержавного сполучення, зацікавлена в участі у будівництві терміналу скрапленого газу та у створенні в Україні «електронного урядування» тощо.

Нагадаємо, у четвер, 16 серпня, М.Азаров заявив, що Україна має намір відмовитися від закупівлі потягів «Хюндай» на користь потягів Крюківського вагонзаводу.

«Створив Крюківський вагонобудівний завод потяг не кращий і не гірший за «Хюндай», який курсує зараз нашими залізницями. Ми «Хюндай» більше купувати не будемо, будемо купувати потяг Крюківського заводу», - сказав М.Азаров.