Рівень компенсацій від ОДА за приміське перевезення пільговиків становить 48%

У січні-липні 2012 року залізниці України в приміському сполученні перевезли пасажирів пільгових категорій на суму 172,4 млн грн, а компенсації отримали 82,7 млн грн, або 48% необхідної суми.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), найбільше коштів за результатами 7 місяців 2012 року недоотримала Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) - 33,7 млн ​​грн, тоді як перевезла пільговиків на суму 48,75 млн грн (компенсовано лише 30,8%). Це пояснюється заборгованістю Київської міської та обласної державних адміністрацій. Зокрема, КМДА повинна відшкодувати ПЗЗ 17,5 млн грн, а перерахувала лише 1,977 млн грн, або 11,3% необхідної суми. Київська область отримала послуги на 11,9 млн грн, але відшкодувала залізниці тільки 39,6%.

Крім того, Харків і Харківська область отримали від Південної залізниці послуги з перевезення пільговиків на 25 млн грн, але відшкодували ПЗ 8,343 млн грн або 33,3%.

Львівська залізниця (ЛЗ) перевезла пасажирів пільгових категорій на 33,099 млн грн, а отримала компенсацію в розмірі 62,4% необхідної суми.

Придніпровська залізниця отримала тільки 58,6% компенсації, Донецька залізниця (ДЗ) - 52,2%, Одеська (ОЗ) - 57,1%.

Водночас, «Укрзалізниця» зазначає, що деякі області виплатили залізниці компенсацію наперед, зокрема, Кіровоградська - 184,6%, Чернівецька - 103,2% і Рівненська -135,2%.

Найбільша заборгованість перед залізницею у місцевих рад мегаполісів - Києва та Харкова.

Довідка УНІАН. Зношеність приміського рухомого складу залізниць України становить для електропоїздів - 80,3%, дизель-поїздів - 93,1%.

На залізницях України в повному обсязі надається пільговий проїзд 26 категоріям громадян.

Пільгові категорії громадян становлять близько 70% всіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.

Збитки залізничного транспорту загального користування від використання пільгових тарифів повинні відшкодовуватись залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів.