Мінінфраструктури пропонує передавати порти в концесію

Міністерство інфраструктури України пропонує передавати порти в концесію для залучення інвестицій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, про це йшлося на розширеному засіданні робочої групи з організаційно-технічної підготовки до впровадження прозорих механізмів використання приватними інвесторами об'єктів портової інфраструктури.

Як зазначив заступник міністра Дмитро Демидович, в рамках реалізації портової реформи міністерство пропонує концесію як найпоширенішу у світі модель співпраці між державою і приватними компаніями.

«Ми вважаємо, що концесія є найзваженішою і найперспективнішою моделлю залучення інвестиційних коштів, і саме концесія може стати основою для реалізації довгострокових інвестиційних проектів», - сказав він.

«Концесія - це основний пункт стратегії розвитку українського портового господарства: держава не втрачає свою власність, концесіонер одержує гарантії і можливість прогнозованої довгострокової роботи, розвивається інфраструктура портів, зношеність якої зараз становить близько 70%», - сказав директор Департаменту державної політики в галузі морського і річкового транспорту Мінінфраструктури Володимир Севрюков.

У міністерстві наголосили, що серед переваг концесії - прозорість залучення коштів, ефективність управління, правовий захист інвестицій, цільовий розвиток об'єктів портової інфраструктури, а також гарантії виконання зобов'язань всіма учасниками концесійних договорів. На відміну від приватизації, як найрадикальнішого способу залучення інвесторів, за умови співпраці на умовах концесії власність портів залишається за державою.

«Адже з одного боку концесія - це форма залучення капіталу, а з іншого - це реалізація бажання держави контрольовано розвивати морегосподарський комплекс, враховуючи соціальну складову. Така форма добре зарекомендувала себе у світовому масштабі і особливо в інфраструктурних проектах», - додав Д. Демидович.

Як повідомили в прес-службі, за результатами обговорення учасники зустрічі - українські та іноземні компанії, стивідорні компанії, найбільші вантажовідправники, потенційні інвестори, банківські установи та експерти галузі підтримали концесію як оптимальний механізм інвестування в портову галузь.

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