Чистий прибуток компанії Cisco зріс на 24% до 8 млрд дол.

Чистий прибуток компанії Cisco (США) збільшився у 2012 фінансовому році (завершився 28 липня) порівняно з 2011 фінансовим роком на 24% і становить 8 млрд дол. (при розрахунку за принципами GAAP).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії Cisco.

Виручка компанії за звітний рік виросла на 7% і становить 46,1 млрд дол. При цьому чистий прибуток на одну акцію Cisco в 2012 фінансовому році становив 1 дол. 49 центів.

Як зазначили у компанії, «вищезгадані результати за підсумками року» багато в чому були обумовлені результатами роботи Cisco в 4-му кварталі, у якому чистий обсяг продажів компанії становив 11,7 млрд дол, а чистий прибуток - 1,9 млрд дол

Як зауважив головний виконавчий директор компанії Cisco Джон Чемберс, націленість компанії на постачання інтелектуальних мереж і технологічних архітектур, побудованих на базі інтегрованих продуктів, послуг і програмних платформ, що стимулюють бізнес замовників, «підтвердила правильність нашої довгострокової стратегії».

Станом на кінець четвертого кварталу 2012 фінансового року обсяг готівкових коштів, їх еквівалентів та інвестицій компанії Cisco досяг 48,7 млрд дол. (рік тому - 44,6 млрд дол.).

Протягом 2012 фінансового року Cisco викупила 262 млн звичайних акцій на загальну суму 4,4 млрд дол, таким чином, з початку цієї програми компанія викупила і вивела з обігу 3,7 млрд звичайних акцій на загальну суму близько 76,1 млрд дол. В рамках цієї програми Cisco залишилося викупити акції на суму близько 5,9 млрд дол. Термін завершення програми не визначений.

Протягом 2012 фінансового року компанія Cisco виплатила акціонерам дивіденди на загальну суму 1,5 млрд дол.

Довідка УНІАН. Компанія Cisco (США) - один зі світових лідерів у сфері мережевих технологій. Виручка компанії в 2011 фінансовому році становила 43,2 млрд дол.