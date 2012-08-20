ДТП на Кіровоградщині: постраждали 5 громадян Білорусі

19 серпня о 4.35 біля Голованівська Кіровоградської області на автошляху Ульянівка – Миколаїв сталося зіткнення двох легкових автомобілів, що призвело до загорання одного з них.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 5 громадян Білорусі, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано.

На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС у Кіровоградській області.