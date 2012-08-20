ДТП на Кіровоградщині: постраждали 5 громадян Білорусі
08:46, 20 серпня 2012Транспорт/Звя'зок
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19 серпня о 4.35 біля Голованівська Кіровоградської області на автошляху Ульянівка – Миколаїв сталося зіткнення двох легкових автомобілів, що призвело до загорання одного з них.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 5 громадян Білорусі, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано.
На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС у Кіровоградській області.
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