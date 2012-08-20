Українсько-російський «Зеніт-3SL» встановив рекорд точності виведення на орбіту супутника

Світовий рекорд з точності виведення космічного корабля на орбіту був поставлений при запуску супутника Intelsat-21, здійсненому з плавучої платформи в Тихому океані за допомогою українсько-російської ракети-носія "Зеніт".

Як передає РІА «Новости», про це повідомив президент-генконструктор РКК "Енергія" Віталій Лопота.

Після запуску замгенконструктора РКК "Енергія" Валерій Алієв, який перебуває на плавучій платформі, доповів В.Лопоті, який стежив за запуском в Корольовому (Росія), параметри виведення супутника на орбіту.

"" Морський старт "підтвердив свою надійність. В ході запуску досягнута унікальна точність. Висота в перигеї повинна була бути 280 плюс мінус 13 кілометрів, помилка становить нуль. Висота в апогеї повинна бути 35786 кілометрів плюс мінус 129 кілометрів. А реальна висота в апогеї становить 35781 плюс 7 кілометрів", - доповів В.Алієв.

"Цей запуск поставив світовий рекорд з точності виведення (космічного корабля на орбіту). Я вітаю всю команду "Морського старту" і всю кооперацію підприємств, які беруть участь у цьому проекті, а це 30 тисяч чоловік. Ми виконали штатно нашу роботу і продемонстрували наші можливості", - зазначив зі свого боку В.Лопота.

Ракета-носій "Зеніт-3SL" з американським супутником зв'язку Intelsat-21 стартувала 19 серпня з плавучої пускової платформи "Одіссей" в Тихому океані в рамках проекту "Морський старт".

Довідка УНІАН. Ракета-носій «Зеніт-2S», розгінний блок ДМ-SL і блок корисного вантажу з КА входять до складу ракети космічного призначення (РКП) «Зеніт-3SL». Розробником і виготовлювачем ракети-носія «Зеніт-2S» (тобто першого і другого ступенів усієї ракети) є ДКБ «Південне» і ВО «Південмашзавод» (м. Дніпропетровськ, Україна). Розгінний блок ДМ-SL створено і серійно виготовляється РКК «Енергія» ім. С.П.Корольова (м. Корольов, Московська область, Росія). Розробку блоку корисного вантажу, що включає головний обтічник і перехідні елементи конструкції, за допомогою яких КА з'єднується з розгінним блоком, забезпечує компанія «Boeing Commercial Space Company» (м. Сієтл, штат Вашингтон, США).

Ракета космічного призначення «Зеніт-3SL» - сучасний засіб виведення, який відрізняється простотою експлуатації, повною автоматизацією процесів підготовки і запуску. Працює на рідкому кисні і гасі з продуктами згорання - водою і вуглекислим газом. Завдяки цьому відрізняється екологічною чистотою. Доопрацьована з урахуванням специфіки морського старту.