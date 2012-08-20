Під Миргородом в автоаварії загинули двоє і поранені семеро людей
09:21, 20 серпня 2012Транспорт/Звя'зок
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Під Миргородом Полтавської області в ДТП загинули двоє і поранені семеро людей.
Як повідомляє Центр пропаганди УМНС у Полтавській області, аварія сталася 19 серпня близько 19.00.
31-річний водій легкового автомобіля Ford допустив зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen.
Водій легкового автомобіля і його 32-річний пасажир загинули на місці.
У мікроавтобусі постраждали семеро людей. Їх госпіталізовано до Миргородської центральної районної лікарні.
Причини ДТП уточнюються.
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