Під Миргородом в автоаварії загинули двоє і поранені семеро людей

Під Миргородом Полтавської області в ДТП загинули двоє і поранені семеро людей.

Як повідомляє Центр пропаганди УМНС у Полтавській області, аварія сталася 19 серпня близько 19.00.

31-річний водій легкового автомобіля Ford допустив зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen.

Водій легкового автомобіля і його 32-річний пасажир загинули на місці.

У мікроавтобусі постраждали семеро людей. Їх госпіталізовано до Миргородської центральної районної лікарні.

Причини ДТП уточнюються.