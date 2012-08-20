Глава авіакомпанії Qantas відмовився від бонусів. Його зарплата впаде з 5 до 2,3 млн. дол.

Виконавчий директор австралійської авіакомпанії Qantas Алан Джойс відмовився від бонусів і підвищення зарплати, повідомляє Agence France-Presse.

Як заявив Джойс в інтерв'ю австралійським ЗМІ, його рішення відмовитися від будь-яких додаткових винагород за підсумками 2012 фіскального року підтримала рада директорів авіакомпанії. "Це був украй складний рік для акціонерів Qantas, і ми хочемо показати, що моя зарплата безпосередньо залежить від фінансового становища компанії", - заявив Джойс.

Відмова Джойса від бонусів та інших додаткових виплат, за даними місцевих ЗМІ, призведе до того, що у 2012 фіскальному році його зарплата в Qantas скоротиться з 5 до 2,3 мільйона австралійських доларів.

Раніше Qantas дала зрозуміти, що за підсумками поточного фіскального року вперше за 17 років зафіксує чистий збиток. За попередніми розрахунками, прибуток компанії до сплати податків становить близько 50-100 мільйонів австралійських доларів. Роком раніше цей показник у Qantas становив 552 мільйони доларів.

На фінансове становище компанії негативно вплинули зростання цін на паливо, підвищення курсу австралійського долара, а також конфлікт із профспілками, через який у жовтні 2011 року Qantas на 48 годин скасувала всі свої рейси.

Раніше під тиском акціонерів від бонусів і додаткових виплат уже відмовилися глави найбільших австралійських гірничовидобувних компаній ВНР Billiton і Rio Tinto. Про заморожування зарплат вищому керівництву також оголосили банки ANZ і Commonwealth, пише Lenta.ru.