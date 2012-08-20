Залізниці за 7 місяців збільшили перевезення імпортних вантажів на 16% - до 17,2 млн. т

Залізниці України в січні-липні 2012 року збільшили перевезення імпортних вантажів на 15,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року — до 17,208 млн. тонн.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), зокрема, в імпортному сполученні було перевезено 8,518 млн. тонн кам'яного вугілля, 2,933 млн. тонн нафти і нафтопродуктів, 2,024 млн. тонн руди залізної і марганцевої, 1,744 млн. тонн мінеральних будматеріалів, 0,99 млн. тонн чорних металів.

Також «Укрзалізниця» відзначає, що за 7 місяців 2012 року в імпортному сполученні у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року зросло перевезення кам'яного вугілля — на 25,6%, нафти і нафтопродуктів — на 32,6%, коксу — на 57,6%, руди кольорової — на 32,3%, мінеральних будівельних матеріалів — на 44%, солі — на 32,5%.

Нагадаємо, залізниці України в січні-липні 2012 року перевезли 262,7 млн. тонн вантажів, що на 0,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас перевезення імпортних вантажів у січні-червні 2012 року зросло на 17,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року — до 17 млн. тонн, перевезення експортних вантажів збільшилося на 10,9% - до 68,814 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Залізниці України у 2011 році збільшили перевезення вантажів на 8,4% у порівнянні з 2010 роком - до 469,3 млн. тонн і перевезли 495,7 млн. пасажирів - на 0,4% більше, ніж у 2010 році. Вантажообіг залізниць України в 2011 р. становив 243,9 млрд т/км - на 6,3% більше за план і на 11,8% більше за показники 2010 року.

Обсяг транзитних перевезень у 2011 році збільшився на 9,2% у порівнянні з 2010 роком - до 51 млн. тонн, що на 7,4% більше, ніж було заплановано.