Російська авіакомпанія “Ямал” збільшила частоту рейсів на маршруті Москва-Одеса

Російська авіакомпанія “Ямал” збільшила частоту рейсів на маршруті Москва (Домодєдово) - Одеса до чотирьох рейсів на тиждень.

Про це УНІАН повідомили у Міжнародному аеропорту «Одеса».

За інформацією аеропорту, раніше авіакомпанія планувала здійснювати на маршруті один рейс на тиждень у п'ятницю.

Перший рейс на маршруті авіакомпанія «Ямал» виконала 10 серпня. Другий рейс відбувся 17 серпня.

Обслуговувати маршрут будуть Boeing 737 і Bombardier CRJ200.

Авіакомпанія «Ямал» стала п'ятим за рахунком перевізником, який відкрив регулярні польоти з Москви до Одеси.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт «Одеса» в січні-липні 2012 року збільшив пасажиропотік на 11% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року — до 487,4 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Авіаційна транспортна компанія «Ямал» створена у 1997 році в столиці Ямало-Ненецького автономного округу РФ місті Салехард. Базується в аеропортах Салехарда, Тюмені і Москви (Домодєдово).

Авіакомпанія «Ямал» виконує регулярні рейси між найбільшими містами Сибіру і Росії, а також міжнародні регулярні і чартерні рейси.

Повітряний флот перевізника налічує 25 літаків.

Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

Пасажиропотік Міжнародного аеропорту «Одеса» у 2011 році зріс на 16,6% у порівнянні з 2010 роком - до 824,3 тис. пасажирів, за 6 місяців 2012 року пасажиропотік зріс на 11,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 381,5 тис. пасажирів.

ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» – спільне підприємство, створене в листопаді 2011 року Одеською міською радою і приватним інвестором «Одеса Аеропорт Девелопмент», який фінансує будівництво нового терміналу аеропорту та інфраструктури вартістю 45 млн. дол. США.