«Бориспіль» з початку зимової навігації переведе рейси «АероСвіту» і МАУ в термінал D

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» із 28 жовтня 2012 року - з початку зимової навігації, має намір перевести рейси базових національних авіаперевізників — авіакомпаній «АероСвіт» і «Міжнародні авіалінії України» в пасажирський термінал «D».

Як йдеться в повідомленні аеропорту, обидві авіакомпанії отримали відповідне запрошення.

«Починаючи із зимового розкладу 2012-2013 рр., згідно з рекомендаціями IATA та для зручності пасажирів, обслуговування рейсів базових національних авіаперевізників буде переведено в пасажирський термінал «D» Міжнародного аеропорту «Бориспіль». З дати початку зимової навігації - 28 жовтня - обидві базові авіакомпанії - «Міжнародні Авіалінії України» і «АероСвіт» - отримали запрошення виконувати рейси з нового терміналу», - йдеться в повідомленні аеропорту.

Аеропорт «Бориспіль» також зазначає, що аеропортові збори й ставки залишаться без змін.

Водночас, у повідомленні аеропорту йдеться, що переговори з авіакомпаніями ускладнює питання обслуговування трансферних пасажирів, оскільки оригінальний проект терміналу не передбачає прийом внутрішніх рейсів.

За словами генерального директора Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Антона Волова, до кінця серпня всі процедури переведення МАУ і «АероСвіту» в термінал «D» мають бути завершені.

Довідка УНІАН. Термінал «D» є найбільшим пасажирським терміналом в Україні.

«Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» у 2011 році збільшив пасажиропотік на 20%, порівняно з 2010 роком - до 8 млн осіб. У січні-червні 2012 року аеропорт збільшив обслуговування пасажирів на 11,2%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 3,834 млн осіб, обробку вантажів - на 16%, до 16,351 тис. тонн, обробку пошти на 5% - до 2,7 тис. тонн.