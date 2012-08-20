Air Arabia взимку збільшить кількість рейсів на маршруті Харків-Шарджа-Харків

Найбільший бюджетний авіаперевізник Північної Африки і Близького Сходу авіакомпанія Air Arabia в зимовому розкладі 2012-2013 року збільшить кількість рейсів, що слідують за маршрутом Харків-Шарджа-Харків, до двох на тиждень.

Про це йдеться в повідомленні Міжнародного аеропорту «Харків».

Рейс Харків-Шарджа-Харків виконуватиметься на повітряних суднах типу Airbus A-320 загальною місткістю в 162 пасажирських місця.

Рейси здійснюватимуться по вівторках і п'ятницях.

Зимовий розклад почне працювати з 27 жовтня 2012 року.

Нагадаємо, в 2011 році пасажиропотік аеропорту "Харків" зріс на 26,8%, порівняно з 2010 роком - до 308,5 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Реконструкцію Міжнародного аеропорту "Харків" у рамках підготовки інфраструктури Харкова до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 року здійснює група компаній DCH бізнесмена Олександра Ярославського у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського в проект становить 107,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). З державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу включаючи будівництво аеродромно-диспетчерської башти виділено 191,3 млн дол.

Реконструкція аеропорту почалася з квітня 2008 року, коли компанія "Нью Системс АМ" (група DCH) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Шарджа - третє за величиною місто в ОАЕ, адміністративний центр емірату Шарджа, розташований на березі Перської затоки на північний схід від столиці — Абу-Дабі по сусідству з Дубаєм і Аджманом, утворюючи агломерацію.

Авіакомпанія Air Arabia (Дубаї) була створена в 2003 році. Складається з групи компаній і здійснює рейси до 57 міст затребуваних туристичних напрямків Північної Африки, Близького Сходу та Індії.