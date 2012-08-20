Москва. Російська ракетно-космічна корпорація "Енергія" пропонує спільно з Україною і Казахстаном створити нову ракету-носій і використовувати в цьому проекті технології програми "Енергія-Буран".

Про це повідомив журналістам президент – генеральний конструктор підприємства Віталій Лопота, передає РІА «Новости».

"РКК пропонує в кооперації з Україною і Казахстаном зробити ракету-носій "Співдружність", в якій будуть використані технології програми "Енергія-Буран". Це стартовий комплекс, який сьогодні ще живий, принаймні, йому можна дати ладу. Це блоки "А", які використовуються в ракеті-носієві "Зеніт", це двигуни, що виробляються сьогодні. Втім, замість водневої центральної частини ми використовуватимемо киснево-гасові двигуни і компонуватимемо перший і другий ступені з п'яти блоків", - сказав В.Лопота.

За його словами, про вантажопідйомність нової ракети-носія поки що важко говорити, але вона має бути від 60 до 70 тонн.

"Цього цілком достатньо для реалізації планів обльоту Місяця. За наявності амбіцій і політичної волі це (створити нову ракету-носій) можна зробити за кілька років, і при цьому не поступатися нашим американським колегам", - відзначив генконструктор РКК "Енергія".

Система "Енергія-Буран" - радянський проект космічного багаторазового корабля - була створена наприкінці 1980-х років. Човник "Буран" виводила на орбіту ракета-носій "Енергія", яка була здатна виводити в космос корисне навантаження більш як 100 тонн. Стартовий комплекс розташований на космодромі Байконур.

ВАТ "Ракетно-космічна корпорація "Енергія" імені С.П. Корольова" - стратегічне підприємство Росії з пілотованих космічних систем, що спеціалізується на створенні нових космічних технологій, включаючи розробку автоматичних космічних систем різного призначення, ракетних систем для виведення космічних апаратів на орбіту. Корпорація виробляє, зокрема, пілотовані кораблі "Союз", вантажні кораблі "Прогрес", розгінні блоки для ракет-носіїв.