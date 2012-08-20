Аеропорт «Харків» відкриває напрямок Харків-Ашгабат

Міжнародний аеропорт «Харків» з 21 серпня відкриває напрямок польотів з Харкова до столиці Туркменістану Ашгабата.

Як йдеться в повідомленні аеропорту, авіакомпанія Turkmenistan Airlines на повітряних суднах типу Boeing 737 з 21 серпня починає здійснювати прямі чартерні рейси Харків-Ашгабат.

За словами генерального директора компанії «Нью Системс АМ», яка є оператором міжнародного аеропорту «Харків» та входить до групи DCH Олександра Ярославського, аеропорт отримав можливість приймати повітряні судна типу Boeing 767 і Airbus A-310 після реконструкції, проведеної в рамках підготовки Харкова до Євро -2012, що розширило можливості аеропорту з географії прямих перельотів з Харкова.

«Поки що йдеться про разові чартерні перельоти, але ми не виключаємо того, що новий напрямок буде гідно оцінений пасажирами. Це, в свою чергу, дасть змогу нам розпочати переговори про організацію регулярних рейсів», - сказав він.

Перші чартерні рейси будуть виконані 21 серпня, 28 серпня, 4 вересня, 11 вересня і 18 вересня.

Нагадаємо, в 2011 році пасажиропотік аеропорту "Харків" виріс на 26,8% проти 2010 року - до 308,5 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Реконструкцію міжнародного аеропорту "Харків" у рамках підготовки інфраструктури Харкова до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 року здійснює група компаній DCH бізнесмена Олександра Ярославського в форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій Ярославського в проект складає 107,2 млн дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла території). З державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу включаючи будівництво аеродромно-диспетчерської вежі виділено 191,3 млн дол.

Реконструкція аеропорту розпочалася у квітні 2008 року, коли компанія "Нью Системс АМ" (група DCH) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Авіакомпанія Turkmenistan Airlines (Туркменські авіалінії) належить державі Туркменістан. Державна національна служба «Туркменховаєллари» ім. Великого Сапармурата Туркменбаші є членом Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО). Позиціонується як найбезпечніша авіалінія в Азії. Базовий аеропорт авіакомпанії - ашхабадський аеропорт імені Сапармурата Туркменбаші.