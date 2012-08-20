Пасажири Придніпровської залізниці за 7 місяців випили в потягах 3,4 млн склянок чаю та кави

За 7 місяців 2012 року пасажири Придніпровської залізниці замовили в потягах 3,421 млн склянок чаю та кави.

Як повідомляє Придніпровська залізниця, зокрема, пасажири замовили 3,262 млн склянок чаю та 159,339 тис. чашок кави.

Через квиткові каси у складі вартості квитка пасажири придбали 573,154 тис. склянок чаю.

Вартість однієї склянки чаю в потягах Придніпровської залізниці становить 2,5 грн, кава (залежно від марки та виробника) - від 3 до 5 грн.

Нагадаємо, що з 1 липня 2011 року пасажир може оплатити послугу з продажу чаю при купівлі залізничного квитка. Якщо пасажир не оплатив чай ​​при купівлі квитка, замовити чай або каву можна безпосередньо у провідників пасажирських вагонів.

За 6 місяців 2012 року пасажири Придніпровської залізниці замовили в потягах 2,710 млн склянок чаю та кави.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» здійснює перевезення в межах Дніпропетровської та Запорізької областей, АР Крим, окремих територій ще п'ятьох регіонів України загальною площею 93 тис. кв. км з населенням понад 8 млн осіб. Придніпровська залізниця обслуговує поромну переправу Крим-Кавказ, 2 річкові та 4 морські порти, нафтовий термінал станції Азовська.

Експлуатаційна колійна мережа залізниці перевищує 3 200 кілометрів, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

У січні-червні 2012 року Придніпровська залізниця перевезла в далекому сполученні 4,387 млн пасажирів - на 0,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.