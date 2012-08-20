Придніпровська залізниця за 7 місяців витратила на прання постільної білизни 117 тонн прального порошку

Підприємства Придніпровської залізниці за 7 місяців 2012 року на прання постільної білизни витратили 92 тонни прального порошку вищого ґатунку на суму 1,7 млн ​​грн. і 25 тонн технічного порошку вартістю 130 тис. грн. Як повідомила Придніпровська залізниця, пасажири залізниці протягом 7 місяців 2012 року отримали близько 4 млн комплектів постільної білизни, в тому числі 3,943 млн в плацкартних і купейних вагонах та 56,5 тис. у СВ.

Усього з початку 2012 року залізниця придбала понад 87 тис. комплектів звичайної постільної білизни та 2,278 тис. комплектів для вагонів СВ.

Нагадаємо, за 7 місяців 2012 року пасажири Придніпровської залізниці замовили в потягах 3,421 млн склянок чаю та кави.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» (ПЖД) здійснює перевезення в межах Дніпропетровської та Запорізької областей, АР Крим, окремих територій ще п'ятьох регіонів України загальною площею 93 тис. кв. км з населенням понад 8 млн осіб. Придніпровська залізниця обслуговує поромну переправу Крим-Кавказ, 2 річкові та 4 морські порти, нафтовий термінал станції Азовська.

Експлуатаційна колійна мережа дороги перевищує 3 200 кілометрів, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

У січні-червні 2012 року Придніпровська залізниця перевезла в далекому сполученні 4,387 млн пасажирів - на 0,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.