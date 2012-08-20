Морські торговельні порти в 2012 році можуть освоїти 2 млрд грн інвестицій - НАБУ

Морські торговельні порти України у 2012 році можуть освоїти на проектах розвитку портової інфраструктури близько 2 млрд грн інвестицій.

Таку оцінку УНІАН дав голова Комітету з питань регуляторної політики та нагляду Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Артур Загородников.

«У 2012 році портовики повинні освоїти близько 2 млрд грн інвестицій. Це насамперед порти «великої трійки» - Одеси, Іллічівська і порт «Південний», - сказав він.

А.Загородников зазначив, що портова інфраструктура на сьогодні є найпривабливішою сферою для зовнішніх інвестицій у галузь.

Водночас, на думку А.Загородникова, для підтримки конкуренції з іншими портами Чорноморського регіону морським портам України необхідні інвестиції в набагато більшому обсязі.

«І для них такі обсяги фінансування (2 млрд грн - УНІАН) - це лише незначна частина коштів, необхідних для якнайшвидшого розвитку. Констанца, Новоросійськ та інші порти чорноморського регіону теж розвиваються, причому набагато швидшими темпами», - сказав він.

Крім того, А.Загородников зазначив, що банки України згодні з пропозицією Міністерства інфраструктури розвивати інвестиції в портову галузь у формі концесії.

«Концесія - найбільш зрозумілий, зручний і перспективний інструмент для банківського сектора для роботи в портовій галузі. Це прозорий формат з чітким розподілом обов'язків і прав власності, а також майнових відносин усіх учасників процесу. Крім того, концесія інфраструктурних об'єктів - це успішна світова практика», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України пропонує передавати порти в концесію для залучення інвестицій.

Як зазначив заступник міністра Дмитро Демидович, в рамках реалізації портової реформи міністерство пропонує концесію як найпоширенішу в світі модель співпраці між державою і приватними компаніями.

«Ми вважаємо, що концесія є найзваженішою і найперспективнішою моделлю залучення інвестиційних коштів, і саме концесія може стати основою для реалізації довгострокових інвестиційних проектів», - сказав він.

Морські торговельні порти України в січні-липні 2012 року, за оперативними даними, скоротили переробку вантажів на 2,9% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 62,746 млн тонн.

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